Ufficiale Samuele Longo torna in Spagna. Giocherà in terza serie con il Ponferradina

Samuele Longo lascia la Grecia. L'attaccante italiano, che ha disputato la prima parte di stagione con il Pas Lamia, (1 gol e 2 assist in 12 partite), si trasferisce in terza serie spagnola e firma con il Ponferradina. Questo il comunicato: "L'SD Ponferradina inserisce nella propria rosa l'attaccante Samuele Longo (Valdobbiadene, Italia, 1992). Il nuovo calciatore biancoblu proviene dal PAS Lamia 1964, squadra della massima categoria della Grecia.

Samuele Longo è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, con la cui prima squadra ha esordito in Serie A ed Europa League. Nella stagione 12/13 è passato in prestito all'RCD Espanyol, con il quale ha giocato 20 partite in Prima Divisione e ha segnato tre gol.

Dopo questa prima esperienza, ha vissuto altre tappe nel calcio spagnolo, passando per il Rayo Vallecano, il Girona - con cui ha ottenuto la promozione nella massima categoria, contribuendo con 38 partite e 14 gol -, CD Tenerife, SD Huesca e RC Deportivo.

In Italia ha giocato per Hellas Verona FC, Cagliari Calcio, Frosinone Calcio, US Cremonese, Venezia FC, LR Vicenza Virtus e Modena FC. La scorsa stagione ha giocato per l'FC Dordrecht in Olanda e in questa stagione ha giocato 12 partite nella Super League greca con il PAS Lamia 1964.