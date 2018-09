Venezia, Luciani verso la risoluzione. Probabile futuro al Voghera

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il difensore classe '96 Luigi Luciani a breve non sarà più un calciatore del Venezia. Come riporta Trivenetogoal.it le parti hanno infatti trovato l'accordo per la risoluzione del contratto con il calciatore che ora potrà trovare sistemazione solo in Serie D o all'estero, fatto salvo la riapertura del mercato per le eventuali squadre ripescate in Serie B. Per Luciani l'opzione più probabile al momento è comunque il trasferimento al Voghera.