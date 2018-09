Venezia, Modolo: "Abbiamo ben in testa il nostro obiettivo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Pienamente recuperato dopo il piccolo problema degli ultimi giorni Marco Modolo, difensore del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TrivenetoGoal.it: “All’inizio si temeva addirittura una frattura, poi fortunatamente gli esami hanno escluso questa eventualità. A Padova il mister ha scelto di non schierarmi dall’inizio, scelta che rispetto, io sono a disposizione. Il pubblico? Spero che venerdì arrivi molta più gente rispetto all’esordio contro lo Spezia. Il Padova mi ha sorpreso positivamente, penso che con lo spirito e la determinazione che hanno messo sul campo li porteranno lontano. Il Cittadella non è più una sorpresa, il Verona secondo me è una delle squadre più attrezzate assieme a Benevento e Crotone per la vittoria finale. Il Padova sulle palle inattive marcava a uomo, abbiamo subito un gol che potevamo evitare, ma adesso pensiamo al Benevento. Credo sia una delle avversarie più forti del campionato, è una delle candidate più autorevoli alla promozione in A, in attacco ha un potenziale impressionante. Dobbiamo riscattare subito la sconfitta di Padova, va bene giocare subito venerdì, prima di tutte le altre davanti al nostro pubblico. Spero che ci sia più affluenza, sono rimasto anch’io un po’ colpito in negativo della scarsa affluenza alla prima di campionato, pensavo ci sarebbe stato più pubblico. Ma guardiamo avanti e speriamo che il trend cambi e che migliori anche per la campagna abbonamenti. Abbiamo ben chiaro in testa il nostro obiettivo e faremo di tutto per perseguirlo”