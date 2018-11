Venezia, Modolo: "Sosta utile per assimilare le idee di Zenga"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Venezia Marco Modolo ha parlato ai microfoni di Trivenetogoal.it del momento in casa lagunare dopo la sconfitta contro il Cittadella: “C’è molto rammarico per quanto accaduto a Cittadella, pesa il fatto che non possiamo subito riscattarci a causa della sosta, anche se questo ci permette di assimilare ancora meglio i dettami del mister Zenga che ha portato grandissimo entusiasmo e una grande voglia di fare. - continua Modolo - Con la difesa a quattro ci sono meccanismi diversi, ma non è una novità assoluta per noi perché l'avevamo utilizzata anche nel recente passato. Campionato? Ci sono tre squadre in meno, si riduce molto il gap fra le squadre che devono lottare per salvarsi e quelle che vanno ai play off”.