Venezia, Modolo: "Usciti ora dalla zona rossa, non guardiamo in là"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Marco Modolo, difensore del Venezia, ha così parlato in zona mista dopo il pareggio dei lagunari contro il Crotone: "Ovviamente dispiace non aver vinto perché eravamo andati in vantaggio, però sapevamo che il Crotone ora è in zona playout ma non è una posizione che rispecchia il loro valore, e alla lunga verranno fuori. Obiettivi? Noi siamo usciti dalla zona rossa da poco, non possiamo permetterci di guardare molto in là, domenica abbiamo una gara fondamentale col Cosenza, pensiamo a quella", le parole riprese da TuttoVeneziaSport.it.