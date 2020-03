Venezia, Niederauer: "Serie B essenziale. Cerchiamo partner in laguna"

Lo scorso 18 febbraio Duncan Niederauer è divenuto il nuovo presidente del Venezia. Poco più di un mese dopo il manager americano che è succeduto a Joe Tacopina ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “Sono stato spinto a partecipare a questo progetto - ha sottolineato il presidente arancioneroverde -, perché credo che abbia un grande potenziale e Venezia è la città al mondo che preferisco. Quando abbiamo deciso, qualche settimana fa, come gruppo americano, di apportare un investimento aggiuntivo stabilizzando la situazione finanziaria per questa stagione, è stato necessario nominare un nuovo presidente. Quale futuro per il club? Dopo aver stabilizzato la situazione per questa stagione, stiamo lavorando al piano aziendale per la prossima. Per quanto riguarda il progetto immobiliare, il nostro gruppo americano è pronto a rimanere molto coinvolto, ma sarebbe l’ideale trovare un partner locale, credo che le probabilità di successo aumenterebbero notevolmente. Come credo sarebbe importante che il consiglio di amministrazione del club avesse una componente più italiana e veneziana. Stiamo parlando di progetti molto importanti, è chiaro che a questo punto diventa essenziale la permanenza in Serie B”.