Venezia-Palermo, il non-derby di Zamparini che può decidere la stagione

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Nei giorni scorsi, quelli antecedenti al match del 'Penzo' fra Venezia e Palermo Maurizio Zamparini, patron rosanero, ci ha tenuto a specificare come la sfida contro i lagunari non la viva come un derby personale. I quindici anni vissuti in laguna sono il passato per il numero uno palermitano che, però, proprio nel capoluogo veneto rischia di giocarsi una fetta importante della corsa al secondo posto. Questo perché le due rivali della compagine di Tedino, Parma e Frosinone, hanno si impegni esterni ma con squadre sulla carta nettamente inferiori come Pro Vercelli e Cesena. Affrontare, dunque, il Venezia, una squadra pienamente in corsa per la qualificazione playoff rappresenta uno scoglio fra i peggiori da affrontare, anche in virtù delle numerose assenze (Nestorovki, Coronado e Bellusci su tutti). Uno scoglio che i rosanero ha superato solo in due delle ultime cinque occasioni e che nelle ultime dieci giornate ha mantenuto il medesimo ruolino di marcia. Un match, dunque, da prendere assolutamente con le molle. Derby o non derby. Con la speranza che non sia indigesto.