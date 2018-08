Venezia, per Zigoni è rimasto solo il Padova

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Per il centravanti Gianmarco Zigoni, classe '91, il futuro sembra essere sempre più biancoscudato. Dopo che il Carpi ha ufficializzato l'arrivo di Benjamin Mokulu infatti per il calciatore in uscita dal Venezia resta in piedi solo l'ipotesi Padova che in queste ore proverà quindi a chiudere con il club lagunare e con il giocatore, che dal canto suo accetterebbe di buon grado la destinazione. L'alternativa, come riporta Padovagoal.it, potrebbe essere Stefano Moreo, classe '93, che il Palermo potrebbe cedere in chiusura di mercato. Un profilo che però piace anche alla Juventus Under 23.