Venezia-Pordenone in bilico. Lovisa: "E se fosse successo in A, eh? Invece in B, chi se ne frega"

A causa della positività di un calciatore del Venezia la gara fra i lagunari e il Pordenone di sabato prossimo è a rischio, in virtù di un protocollo che impone la quarantena di 14 giorni per tutto il gruppo squadra e che ancora non è stato ancora modificato dal Governo (anche se il Ministro Spadafora ieri si è detto ottimista). Su questo tema dalle colonne del Corriere dello Sport arrivano le parole del presidente dei Ramarri Mauro Lovisa: "Abbiamo preparato ogni cosa nei minimi dettagli, sono quarantacinque giorni che ci alleniamo, e poi?, arriviamo a tre giorni dalla partita e l’incertezza di giocare è tanta, è imbarazzante, molto imbarazzante. Il mondo va avanti, non lo vedono dove va il mondo del calcio? L’Europa del calcio va in una direzione, precisa. In Germania hanno quasi finito il campionato e qui dobbiamo ancora cominciare, noi abbiamo sempre qualcosa che viene fuori, qualcosa che non va bene, è una cosa incredibile, che ti disgusta. Ma t’immagini se fosse successo in A, eh? Invece in B, chi se ne frega, siamo i parenti poveri. Fa meno clamore".