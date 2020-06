Venezia, promozione per Soncin. L'ex attaccante entra nello staff di Dionisi

Il tecnico del Venezia Alessio Dionisi avrà un aiuto in più per preparare il ritorno in campo. La società arancioneroverde ha infatti annunciato la promozione di Andrea Soncin da allenatore dell'Under 17 a membro dello staff della prima squadra. Questa la nota: “Andrea Soncin, già allenatore dell’Under 17 arancioneroverde, a partire da oggi entra a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra guidata da Alessio Dionisi”.