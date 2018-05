Venezia, ricorso d'urgenza contro la squalifica di Inzaghi

Fonte: veneziafc.club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La società Venezia FC comunica di aver presentato questa mattina reclamo con richiesta di procedura d’urgenza per la squalifica di una giornata comminata a mister Inzaghi. La Corte Sportiva ha ricevuto il reclamo ed ha fornito copia del referto arbitrale. L’udienza per la discussione è stata fissata per Giovedì 24 maggio alle 13.