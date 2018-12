Venezia, ridotta la squalifica a Falzerano

© foto di Federico Gaetano

La Corte Federale d’Appello ha parzialmente accolto il ricorso il ricorso del Venezia in merito ai 3 turni di squalifica inflitti al centrocampista Marcello Falzerano riducendo la sanzione di una giornata. Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito della FIGC:

“RICORSO F.C. VENEZIA SRL CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALZERANO MARCELLO SEGUITO GARA VENEZIA/BRESCIA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018) La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Venezia S.r.l. di Venezia, riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo”.