Venezia, Rinaudo: “Persa un'occasione per allungare, ma siamo in corsa"

Il direttore sportivo del Venezia Leandro Rinaudo ha parlato al Gazzettino della sconfitta contro il Brescia e della corsa play off: “Se guardiamo ai risultati di sabato possiamo dire di aver mancato un'occasione per allungare in classifica, però restiamo comunque in corsa. La squadra è viva e lo conferma il secondo tempo di Brescia in cui abbiamo creato tante occasioni, dovevamo solo essere più bravi sotto porta e magari non subire il gol di Bisoli poco dopo aver raggiunto il pari. - continua Rinaudo - La salvezza è stata conquistata e questo era l’obiettivo iniziale. Adesso siamo in ballo e lotteremo fino alla fine per coronare un altro sogno”.