Venezia, Rinaudo: "Crediamo ai play-off. Sarebbe un grande traguardo"

Il direttore sportivo del Venezia Leandro Rinaudo ha parlato sulle colonne del Corriere del Veneto tornando sul pari contro il Carpi: “La qualità della partita non è stata entusiasmante, ma è vero che al Cabassi in pochi nelle ultime settimane erano riusciti a vincere. Poi ovviamente il presidente vuole sempre il massimo ed è giusto così. Play off? Sarebbero un traguardo molto importante essendo partiti dalla Serie D e dobbiamo dare merito ai ragazzi. Le possibilità ci sono, siamo nel gruppone e ci confrontiamo contro squadre di primissimo livello e con altre che giocano insieme da anni. - conclude Rinaudo - In casa abbiamo un rendimento da serie A diretta con tante vittorie e ce la siamo giocata con chiunque, mentre in trasferta ci manca qualcosa”.