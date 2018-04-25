Venezia, Rinaudo: "I playoff sono un sogno, lotteremo fino alla fine"

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Primo piano
TUDOR NUOVO ALLENATORE DELL'UDINESE, PRENDE IL POSTO DI ODDO. MILAN, ORA RISCHIA MIRABELLI, MENTRE LA JUVE POTREBBE PERDERE ALEX SANDRO E L'INTER RIFLETTE SUL NUOVO RINNOVO DI ICARDI. GANSO, LA LAZIO SOGNA UN NUOVO COLPO DA NOVANTA, MENTRE URSINO SI TIENE STRETTO LA RIVELAZIONE SIMY C'è...
Oggi
24 Apr Album del 24.04.2018
23 Apr Frosinone-Empoli 2-4 (1)
23 Apr Frosinone-Emplli
22 Apr Juventus-Napoli 0-1 (1)
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