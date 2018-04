Venezia, Rinaudo: "I playoff sono un sogno, lotteremo fino alla fine"

In un’intervista rilasciata al portale Mediagol.it, il responsabile dell’area tecnica del Venezia Leandro Rinaudo ha detto la sua sulle squadre che si stanno giocando la promozione diretta in Serie B: “L’arma vincente per raggiungere la Serie A, viste le tante partite ravvicinate, è la continuità. Il Parma è la squadra più in forma, con una tifoseria che la esalta e vedo i crociati spediti per cercare di raggiungere la promozione diretta. Tutto ciò nonostante Palermo e Frosinone abbiano rose decisamente importante. Per quanto riguarda il Venezia, i playoff sono un sogno e lotteremo fino alla fine per un obiettivo importante”.