Venezia, Rinaudo: "Inzaghi dedica il 99% del giorno al suo lavoro"

Leandro Rinaudo, responsabile dell'area tecnica del Venezia, ha parlato a Radio Crc del tecnico Filippo Inzaghi. L'allenatore dei lagunari è cercato dal Bologna in Serie A. "Inzaghi ha avuto un percorso di crescita importante al Venezia. Vive per il proprio lavoro, dedica il 99% delle giornate al suo lavoro e per questo raggiunge risultati", ha detto Rinaudo.