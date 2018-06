Venezia, Rinaudo: "Palermo? Non avremo altra possibilità che vincere"

Il Venezia giocherà la sfida contro il Palermo per continuare a sognare la Serie A, mentre il Corriere del Veneto riporta alcune parole del ds lagunare Leandro Rinaudo, con riferimento alla sfida di andata. "La squadra ha giocato un’ottima partita adesso sappiamo bene cosa ci aspetta domenica. Non avremo altra possibilità che vincere, ma ci crediamo fino in fondo e ci proveremo. Abbiamo dimostrato in tante occasioni di che pasta siamo fatti e anche stavolta sarà così", le parole del dirigente che nella sua carriera da calciatore ha vestito anche la maglia dei rosanero.