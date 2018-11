Venezia, rinnovo in vista per Bentivoglio

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it per il centrocampista Simone Bentivoglio è in arrivo il rinnovo di contratto con il Venezia. Il calciatore, in scadenza nel 2019, è infatti molto apprezzato dal tecnico Walter Zenga che lo ha messo al centro del gioco della sua squadra e per questo a breve potrebbe arrivare una proposta per prolungare il rapporto da parte del club lagunare.