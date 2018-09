Venezia, Scibilia: "Data storica. Il Comune ha detto sì al progetto stadio"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il direttore generale del Venezia Dante Scibilia ha parlato della costruzione del nuovo stadio dopo l'ok arrivato dalla Conferenza dei Servizi: “Oltre a settanta rappresentanti dei vari enti per il Venezia eravamo presenti io, il presidente Tacopina, Vasta con i nostri ingegneri e tecnici. Non sono emerse posizioni negative e tutti hanno rilasciato parere favorevole, alcuni con raccomandazioni relative ad aspetti non disciplinati nello studio di fattibilità che abbiamo ascoltato e leggeremo poi con calma quando arriverà la relazione. Una volta conclusa questa fase, verrà avviata la fase di progettazione definitiva che verrà fatta di concerto con gli Enti Pubblici. Cercheremo di capire come preparare un progetto che, rispettando le nostre disponibilità finanziarie, consenta di risolvere le loro preoccupazioni. Il passaggio successivo sarà, entro il 22 ottobre, la delibera del Consiglio Comunale che dichiarerà il pubblico interesse del progetto. Si tratta di una data storica perché per la prima volta il Comune si è espresso in maniera favorevole al progetto stadio. - continua Scibilia come riporta Trivenetogoal.it - Se si concluderà con un parere favorevole, conterrà il permesso a costruire e le autorizzazioni commerciali e da quel momento finirebbe la fase di incertezza ed emergerebbero le certezze. La Regione avrà 180 giorni per esprimersi, ma raccogliendo le raccomandazioni di ogni Ente, il progetto che intendiamo portare avanti sarebbe già condiviso. Nel caso in cui qualcuno presenti un’offerta superiore alla nostra, è nostra facoltà pareggiarla grazie al diritto di prelazione, ma chi compra dovrà riconoscerci tutti i costi sostenuti sino ad oggi, oppure avremo il via libera per andare avanti. Lo stadio verrebbe costruito comunque”.