Non è concluso il mercato del Venezia, che dovrà adesso operare in uscita per sfoltire ulteriormente la rosa attuale. Dopo rescissioni e altre cessioni, rimane da chiarire la situazione del portiere Davide Facchin, che potrebbe essere l'unico a rimanere in arancioneroverde, mentre in esubero ci sono sicuramente il difensore Luigi Luciani e i centrocampisti Francesco Signori e Vittorio Fabris: l'unica destinazione possibile per i tre è la Serie C.

A riportare la news è La Nuova Venezia.