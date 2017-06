Venezia, sondaggio per Nicola Pasini. Il Bassano dice no

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si cerca in casa Bassano il rinforzo giusto del Venezia. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it il club lagunare avrebbe effettuato un sondaggio per Nicola Pasini, difensore della Virtus. Al momento però non sembrano esserci margini di trattativa con il club della famiglia Rosso.