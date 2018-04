Venezia, Stellone primo nome per il dopo Inzaghi

© foto di Federico Gaetano

Aria di cambiamenti in casa Venezia per la prossima stagione. Pippo Inzaghi lascerà i lagunari con il finire del campionato, così la società del Presidente Tacopina - secondo quanto raccolto da Sportitalia - si sta guardando intorno. Il primo nome per il dopo Inzaghi è Roberto Stellone. Lavori in corso a Venezia, Stellone prima idea per la panchina che verrà...