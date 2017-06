Venezia, stretta finale per Audero e Vitale

© foto di Federico De Luca

Il Venezia nella giornata di oggi proverà a chiudere per due talenti di casa Juventus come il portiere Emil Audero e il centrocampista Mattia Vitale, entrambi classe '97. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club lagunare incontrerà oggi gli agenti dei calciatori per trovare un accordo in vista della prossima stagione.