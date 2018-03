Venezia, Tacopina a Serena: "Ognuno vada avanti per la propria strada"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la diatriba fra Mestre e Venezia riguardante la maglia arancioneroverde dopo le dichiarazioni del presidente Stefano Serena che aveva spiegato come non potesse esistere tale accostamento di colori. Una prima risposta era arrivata dalla società veneziana con un post molto pacato sulla propria pagina Facebook, ma nella giornata di oggi anche il presidente Joe Tacopina ha voluto dire la sua ai microfoni di Trivenetogoal: “Non ho tempo da perdere con certe cose, ho visto che Serena è entrato in politica e sicuramente avrà molto a cui pensare. Ognuno faccia il suo, il Mestre vada avanti per la sua strada e il Venezia per la propria”.