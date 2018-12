Venezia, Tacopina: "Colpito dal nuovo stadio del Tottenham"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato al termine della visita al nuovo stadio del Tottenham di questa mattina a cui ha partecipato l’intera dirigenza lagunare: “ Il nuovo stadio del Tottenham sarà lo stadio più all’avanguardia d’Europa. È in grado di soddisfare le esigenze di tutti i fan del club, da quelli che frequenteranno la curva a coloro che usufruiranno delle suite premium. Sono veramente rimasto colpito dal design di questo impianto che sarà in grado di rivoluzionare la match day experience dell’utente. Non è la prima volta che visitiamo stadi europei – ha proseguito Tacopina come riporta Trivenetogoal.it – ora stiamo entrando nel vivo della fase di progettazione del Venezia FC Stadium e il nuovo White Hart Lane ci ha regalato degli spunti interessanti.”