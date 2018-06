Venezia, Tacopina: "Con Angeloni e Vecchi si apre una nuova era"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha aperto la conferenza stampa in casa lagunare presentando il nuovo ds Valentino Angeloni e il neo tecnico Stefano Vecchi: “Voglio ringraziare in particolar modo Leandro Rinaudo per il lavoro eccezionale che ha svolto e sono felice che sia diventato ds alla Cremonese. Quello di oggi è il primo step di una nuova era che ci porterà nel grande calcio italiano. Angeloni e Vecchi sposano perfettamente la nostra filosofia e il futuro del Venezia non è mai stato così brillante. Il primo mi è stato consigliato dal capo scouting del Real Madrid che mia ha detto come Angeloni fosse l'unica persona in Italia che sposava perfettamente la nostra filosofia. Vecchi ha vinto tutto con la Primavera dell’Inter e ha fatto il triplete. - continua Tacopina come riporta Trivenetogoal.it - Quando si è capito che Inzaghi sarebbe andato via abbiamo incontrato diversi allenatori, ma appena parlato con Vecchi ci ho messo mezzora per capire che era lui l'allenatore giusto”.