Venezia, Tacopina: "Credo nella A. Inzaghi? Futuro dopo i playoff"

Galeotta fu la Lega. E' atteso per oggi presso gli uffici della Lega di Serie A un nuovo contatto fra l'ad della Juventus Giuseppe Marotta e il presidente del Genoa Enrico Preziosi per fare il punto sul futuro di Mattia Perin, portiere e capitano del Grifone nel mirino dei bianconeri....

Il Messaggero: "Il Napoli tenta Inzaghi. Lotito al lavoro per blindarlo"

Il Secolo XIX: "Promossi e bocciati". Bilanci in casa Samp

Il Mattino: "Benevento in B con un tesoretto di 10mln"

A pochi giorni dal via dei playoff promozione in Serie B il presidente del Venezia Joe Tacopina ha rilasciato un'intervista Tuttosport : "Io credo alla Serie A" titola il quotidiano sulle parole del manager americano. "E' un momento molto emozionante - continua - ma io sono sostanzialmente sereno perché credo moltissimo nel mio Venezia. Abbiamo un gruppo standard di qualità decisamente alto. Il futuro di Inzaghi? Quando avremo concluso l'esperienza dei playoff affronteremo tutti gli altri discorsi. Compresa ovvamente la figura di Inzaghi".

