Venezia, Tacopina: "E' ora che Inzaghi faccia la sua carriera in A"

Conferenza stampa in casa Venezia con protagonisti Joe Tacopina e Filippo Inzaghi per sancire l'addio del tecnico alla società lagunare. Ecco le parole del numero uno statunitense raccolte da (TrivenetoGoal.it): “Ci siamo incontrati con Inzaghi, Pippo stava cercando un’opportunità importante dopo la sua esperienza al Milan e ha trovato a Venezia un terreno dove fare qualcosa di eccezionale. E’ ora che Pippo abbia una grande carriera in Serie A. Sono molto fiero di quello che abbiamo fatto, il mister è sempre stato molto concentrato sui playoff fino a stamattina. Gli daremo il massimo supporto qualsiasi decisione prenderà. Abbiamo aspettato la fine della stagione per comunicare qualsiasi decisione. Siamo felici di poter programmare il nostro futuro e quello di Inzaghi. Lo ringrazio per quello che ha fatto, basta guardare la sua carriera da calciatore e come si è tuffato in questa avventura quando lo abbiamo chiamato. Come calciatore ha preso solo un cartellino rosso, come allenatore solo quest’anno ne ha presi sei, segno di quanto ci tenesse. Grazie Pippo. il futuro? Da domani parleremo di futuro, prima mi devo riprendere dalla scottatura di Palermo… Nei prossimi giorni riceverete alcune informazioni, nei prossimi giorni inizieremo a darvi qualche informazione”