© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al 'Penzo' il Venezia batte il Livorno e Joe Tacopina sorride: “Tre punti fondamentali - ha detto il patron dei lagunari in mixed zone - dovevamo ottenerli, così come avevo detto alla vigilia, e così è stato. Andare al riposo con questo successo ci permette di trascorrere queste sue settimane con serenità, e poi potremmo curare certi acciacchi. In questo periodo ci siamo messi un po’ di pressione da soli. Questa volta abbiamo raccolto il risultato che volevamo. In generale le nostre partite dovrebbero durare ottanta minuti. Per ora, comunque, non guardo la classifica, giudico maggiormente il gioco in questo inizio di stagione”, riporta Trivenetogoal.it.