Venezia, Tacopina: "Mercato chiuso. Ma occhio alle occasioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato al Gazzettino della composizione dei calendari con l'organico della B portato da 22 a 19 squadre e del mercato che sta per chiudersi: “La riduzione non mi preoccupa particolarmente dal punto di vista tecnico, semmai da quello organizzativo visto che questa decisione arriva a meno di due settimane dall'inizio del campionato. - continua Tacopina – Sono molto soddisfatto del nostro mercato e del lavoro che il ds Angeloni e mister Vecchi hanno svolto. Credo che i nostri nuovi giocatori siano molto interessanti e di grande prospettiva per il nostro futuro, anche perché la maggior parte di loro è giovane. In questo momento non abbiamo intenzione di chiudere altre operazioni, ma al tempo stesso non si può mai dire cosa accadrà a bisognerà tenere tutte le possibilità. Obiettivi? Noi puntiamo sempre a continuare a crescere, mettendo delle basi sempre più solide per il nostro futuro e per vincere. Questo Venezia credo abbia le caratteristiche caratteriali e le qualità tecniche per essere una delle migliori compagini della B”.