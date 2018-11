Venezia, Tacopina: "Sicuro che Zenga fosse il tecnico giusto per noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joe Tacopina è intervenuto al termine di Venezia-Salernitana in sala stampa: “Ero sicuro che Zenga fosse l’allenatore giusto per noi. Quando l’ho conosciuto ho capito subito che ci avrebbe fatto cambiare tutta la nostra stagione. Oggi abbiamo ottenuto una grande vittoria e possiamo dirlo forte: siamo tornati! Siamo tornati e siamo una delle squadre più forti della B, ci giocheremo la Serie A fino alla fine, come lo scorso anno”, riporta Trivenetogoal.it.