Venezia, Tacopina: "Vogliamo inaugurare lo stadio entro la data prevista"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal Corriere Veneto il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato della situazione in casa veneta e del nuovo stadio: “Abbiamo tifosi che negli ultimi vent’anni si sono allontanati e dobbiamo portali ad amare nuovamente la loro squadra, è una sfida diversa in cui dobbiamo convincere i tifosi a fidarsi del progetto. - continua Tacopina – Stadio? Da zero a cento direi che siamo più vicini al cento. Le cose stanno andando come avevamo previsto e il Comune e la Regione ci supportano. C’è un programma e ci vuole tempo, ma stiamo procedendo per inaugurare lo stadio entro la data prevista”.