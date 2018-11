Venezia, Tacopina: "Zenga il mister che cercavo. Obiettivo? La Serie A"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente del Venezia Joe Tacopina intervistato dal Gazzettino ha elogiato il lavoro di Walter Zenga nelle ultime settimane: “Zenga è esattamente l'allenatore che cercavo, ha preso la squadra di petto e l'ha risvegliata, ha cambiato la mentalità aumentando il livello di responsabilità e inoltre ha cambiato il modulo di gioco per aiutare la squadra a ritrovare la fiducia nelle proprie capacità. - continua Tacopina – Salernitana? Un avversario molto forte, che viene da ottime prestazioni, ma in questo momento non guardo il calendario o la classifica, è ancora troppo presto. Obiettivi? Vogliamo raggiungere la Serie A, questo è l'obiettivo e non cambierà mai. Sono certo che a fine stagione saremo ancora lì a lottare per la promozione come abbiamo fatto lo scorso anno”.