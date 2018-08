Venezia, Vecchi: "Contiamo di essere al top per la prima di Serie B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Stefano Vecchi dopo l’1-1 di Pordenone-Venezia: “Abbiamo qualche infortunio di troppo, Zigoni ha un problemino al tendine di Achille. Contiamo di recuperarlo per la prima di campionato, oggi l’abbiamo tenuto a riposo. Abbiamo avuto qualche contrattempo che ha condizionato la preparazione, ma oggi ho visto anche qualcosa di buono. Suciu? Ha fatto bene, ha sofferto un po’ inizialmente i carichi di preparazione, ma dopo un primo momento di difficoltà si è ripreso e oggi ha fatto molto bene. L’obiettivo è quello di essere al top per la prima di campionato con lo Spezia, speriamo di recuperare qualcuno. Il Pordenone l’ho visto bene, è una squadra forte che ci ha dato filo da torcere. Credo che sia una delle più attrezzate per la promozione dalla C alla B”, riporta Trivenetogoal.it.