Venezia, Vicario: "Cittadella superiore. Dobbiamo prenderne atto"

© foto di Federico Gaetano

Protagonista di una buona prestazione nonostante la sconfitta del suo Venezia contro il Cittadella Guglielmo Vicario, portiere dei lagunari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TrivenetoGoal: "Abbiamo fatto un gran primo tempo – ammette Vicario – poi ci siamo disuniti e il Cittadella ha preso il sopravvento. Penso sia la squadra che ha espresso il miglior gioco contro di noi, oltre ad aver dato una sensazione di grande solidità e di gruppo. Quando un avversario si mostra superiore a te non resta che prenderne atto. Non saprei trovare la causa o la soluzione di quello che è accaduto. Sono contento per la mia prestazione e per le parate che ho fatto, ma dispiace perché non sono servite a portare a casa un risultato. Ci sarà tempo e modo per analizzare quello che è accaduto all’interno dello spogliatoio"