L’attaccante Giacomo Vrioni intervistato dal Corriere del Veneto ha parlato in vista della sfida contro il Brescia e della sua avventura con la Nazionale albanese dove non ha trovato spazio: “Rispetto le scelte di Panucci, ci mancherebbe altro. Per me è già tanto essere convocato e far parte della Nazionale albanese. Il ct mi aveva accolto molto bene, spiegandomi cosa si aspettava da me e di mettere tutto quello che aveva visto a Venezia nelle prime partite di campionato. Crede in me e il fatto che mi abbia convocato nuovamente lo dimostra. - continua Vrioni parlando poi del Venezia – Per me non è una novità giocare da esterno destro, Zenga mi provò in quel ruolo quando ero alla Sampdoria Primavera, anche se sono un mancino. Mi chiese di accentrarmi e andare al tiro. Concorrenza con Falzerano? Fra i due ruoli preferisco fare il centravanti, ma seguo senza esitazioni le indicazioni di Zenga. E se vorrà ripropormi in quel ruolo, io risponderò presente”.