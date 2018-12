© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il tecnico del Venezia Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa della sfida contro l’Ascoli spiegando di non essere preoccupato dalle assenze: “Durante un campionato è normale che io non possa disporre di tutta la rosa a causa di infortuni o squalifiche, non sono preoccupato per questo ed è proprio per questo motivo che ogni giocatore deve allenarsi al meglio con concentrazione in attesa che arrivi il suo momento. Sono soddisfatto della prestazione di lunedì specialmente dal punto di vista della personalità e dell’atteggiamento. Meglio il secondo tempo rispetto al primo, ma è normale. È chiaro che non si possano fare novanta minuti ad altissima intensità e per questo dobbiamo essere in grado di leggere i vari momenti della partita per risparmiare le forze. - continua Zenga come riporta il sito del club – L’Ascoli è un’ottima squadra, gioca un bel calcio anche se a inizio stagione nessuno pensava potessero fare ciò che effettivamente stanno facendo. La società ha messo insieme un bel gruppo che si trova bene sul campo. Questo è un vantaggio per un allenatore che così riesce a trovare i giusti interpreti per il proprio gioco”.