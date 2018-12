© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo il successo sull'Ascoli, il tecnico del Venezia Walter Zenga ha commentato in sala stampa: "Non era una gara facile da affrontare, loro sono una squadra fisicamente forte e batterli non era semplice - riporta Trivenetogoal.it -. Non gli abbiamo concesso nulla. Abbiamo avuto tante occasioni. Litteri e Citro, come tanti altri, stano crescendo come altri che stanno giocando giocando poco in questo momento. La partita è stata interpretata bene sin dall’inizio. Abbiamo collezionato diverse palle goal. Importante l’equilibrio che siamo riusciti ad avere anche in qualche momento di difficoltà".