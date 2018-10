Venezia, Zenga: "Possiamo giocarcela, dobbiamo ritrovare lo spirito"

© foto di Federico Gaetano

Walter Zenga, allenatore del Venezia, è intervenuto al termine del match pareggiato contro l'Hellas Verona. Un buon punto secondo il nuovo tecnico dei veneti, anche perché iniziare andando sotto di un gol non è semplice. Ecco le sue parole riportate da TuttoB.com: "Indubbiamente iniziare una partita, con una squadra come il Verona, sotto di 1-0 e non è facile per nessuno. Dovevamo ritrovare lo spirito e divertici a giocare a calcio. Abbiamo dimostrato di potercela giocare, a volte gli episodi possono essere positivi o negativi. Loro hanno preso un palo, a noi forse manca un rigore. Il pubblico ha apprezzato la reazione della squadra".

Il tecnico ha parlato anche degli obiettivi e del colloquio con il numero uno del Venezia: "Il presidente mi ha detto che vuole guardare la classifica fra dieci partite. Il cambio di allenatore non sempre porta i risultati sperati, quando sono andato via dalla Sampdoria le cose sono peggiorate. Qui bisognava cercare di far capire alla squadra di mettersi a disposizione dell’altro".