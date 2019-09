Venezia, Zuculini: "Nel mito di Maradona. E la riconoscenza a Tacopina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ricordo la faccia di mia mamma, arrabbiata, quando da piccolo rompevo tutto in casa giocando a calcio: fu peggio quando mio fratello iniziò a crescere, rompevamo in due le cose!": nell'intervista rilasciata ai canali ufficiali del "suo" Venezia, esordisce così il centrocampista Franco Zuculini, fresco arrivo in laguna e fratello di Bruno, centrocampista del River Plate. Del quale il classe '90 parla così: "Mio fratello mi ha sempre ascoltato, per lui mi sono sempre sentito il fratello maggiore importante. La famiglia ci ha dato la stessa educazione, abbiamo valori simili. E lo stesso idolo, Diego Armando Maradona: passione che ha trasmesso mio papà. Essere stati convocati da lui, per vivere un mesetto in Nazionale con lui, è stato fantastico".

E sul Venezia: "Il mio rapporto con Tacopina è nato a Bologna, mi ha sostenuto molto nel mio secondo infortunio a ginocchio: ho sofferto tanto quel periodo, lui mi ha trattato come un figlio, mi portava in ospedale, mi aveva dato un sostegno anche nel post operazione. Non posso far altro che ringraziarlo, e mi fa piacere vedere la fiducia che lui ripone in me, non solo a livello calcistico ma anche umano: voglio ripagarlo per tutto ciò che mi ha dato. Il gruppo? Siamo nuovo, con uno staff nuovo, è normale serva un periodo di ambientamento. Con il lavoro raggiungeremo qualsiasi obiettivo, è anche per questo che io sono molto tranquillo".