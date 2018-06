Verona, occhi su Sabelli per sbloccare l'arrivo di Grosso in panchina

© foto di Federico Gaetano

Oramai da giorni si attende solo che l'Hellas Verona ufficializzi la nomina di Fabio Grosso quale nuovo tecnico della prima squadra. Per arrivare alla fumata bianca, però, occorre superare l'ostacolo della clausola rescissoria da due milioni di euro in essere sul contratto del tecnico con in Bari. Per aggirare il problema, secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, la società scaligera starebbe pensando di acquistare un calciatore biancorosso nell'"operazione Grosso". Il nome più gettonato al momento sembra essere quello di Stefano Sabelli mentre diminuiscono le quotazioni di Christian Galano, attaccante molto gradito dal nuovo tecnico in pectore dei Galletti Marco Baroni.