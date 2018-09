Verona, Tupta: "Sento la fiducia, imparo da Pazzini e Di Carmine"

Fonte: Hellasverona.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le principali dichiarazioni dall'attaccante gialloblù Lubomir Tupta, rilasciate al termine di Crotone-Hellas Verona, 4a giornata di Serie BKT 2018/19.

«Quando ho saputo di giocare? Il mister ha cambiato tanti giocatori davanti, io non lo sapevo. Per questo lo ringrazio e ringrazio l'Hellas per questa opportunità. Mi sono allenato sempre al massimo ed è arrivata questa chance. È mancato il gol ma sono felice perché abbiamo vinto, questo è l'importante. Sono consapevole che davanti ci sono tanti attaccanti, ma io cerco sempre di imparare da loro perché sono dei grandi come Pazzini e Di Carmine. L'esultanza al gol di Colombatto? È stato bellissimo che molti compagni siano venuti anche da me, l'unica cosa importante era la vittoria. Ci aspettavamo questo Crotone? Noi abbiamo preparato la partita sapendo di giocare contro una squadra forte. Abbiamo messo in campo tutto per vincere».