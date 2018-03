Vicenza, De Bortoli risponde ai tifosi: “Disposto a incontrarli"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Duro attacco della Curva Sud del Vicenza, nella giornata di ieri, nei riguardi del Curatore fallimentare Nerio De Bortoli. Sotto accusa, in particolare, sono i recenti 'attestati di stima' nei confronti di Polato e di Dario Cassingena, fra i principali responsabili del fallimento del club biancorosso: “Sono passati quasi due mesi da quell’assemblea pubblica che mai prima di allora aveva così unito il popolo biancorosso al motto 'Via i mercanti dal Menti'. Ma se per molti era solo un motto, per noi è un impegno categorico perché mai più i fautori di questi 15 anni di disastri sportivi ed economici possano ancora intravedere quel campo che ha scritto la storia calcistica locale e nazionale. I mesi sono passati e molti sembrano essersi già dimenticati di quella promessa fatta. Ricordiamo a tutti come le cose siano ancora distanti dall’essere risolte: siamo ufficialmente falliti, con un esercizio provvisorio in essere e un’ asta ancora da fissare e piena di incognite. Proprio per questo ci vogliamo rivolgere al curatore De Bortoli, che è stato accolto con enorme entusiasmo visto il suo modo di fare caloroso verso i tifosi. Partite in curva, sciarpetta al collo, eventi e ringraziamenti continui, quasi a sembrare davvero uno di noi…peccato non aver avuto possibilità di un incontro, altrimenti ci saremmo conosciuti volentieri e magari avremmo chiarito qualche punto”, uno stralcio del comunicato della Curva Sud.

Intanto Nerio De Bortoli, nel pomeriggio, ha pubblicato un comunicato attraverso il sito ufficiale del Vicenza: “Informo tutti i Tifosi che nel ruolo di Curatore dell’esercizio provvisorio, fin da subito sono disponibile ad incontrare i rappresentanti dei gruppi della tifoseria per raccogliere suggerimenti e consigli nell’esclusivo interesse di Vicenza Calcio Spa”, le parole firmate dal Curatore.