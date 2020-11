Vicenza, Di Carlo: "I ragazzi non avrebbero meritato di perdere questa partita"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha commentato il pareggio contro l'Empoli: "I ragazzi non avrebbero meritato di perdere questa partita, avevo chiesto loro di essere fieri, coraggiosi e giocare con il cuore. Complimenti alla squadra, al dottore e a tutto lo staff sanitario e tecnico per il lavoro di queste settimane, a coloro che sono rientrati dal Covid e a tutti i ragazzi che si sono allenati con difficoltà negli ultimi 15 giorni. Abbiamo ritrovato il gruppo che piace noi, il sangue biancorosso e quella determinazione che serve per competere in questo campionato. Abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, è un punto guadagnato e se non avessimo preso il secondo gol, sono certo che avremmo potuto vincere la gara. Giocavamo però contro l’Empoli che è una grandissima squadra, non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori, la squadra è stata stoica".