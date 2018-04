VIDEO - Bari-Entella 1-0, decide Balkovec: la sintesi della gara

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' bastata una rete di Jure Balkovec, al 20', al Bari per battere l'Entella nella sfida di ieri, valida per il 38esimo turno di Serie B. I galletti volano così a quota 60 punti in classifica, la Virtus resta in zona playout. In basso il video con la sintesi della partita: