VIDEO - Bari-Pro Vercelli 2-2, la sintesi della gara

Succede di tutto al San Nicola fra Bari e Pro Vercelli. Nel primo tempo la Pro passa in vantaggio con il primo gol in carriera di Ghiglione, nella ripresa la squadra di Grosso ribalta il risultato con Kozak e Brienza. Sembra fatta per il Bari ma in pieno recupero Morra trova la rete del definitivo 2-2