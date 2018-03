VIDEO - Novara-Brescia 2-1. Vittoria azzurra in rimonta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo tre ko consecutivi torna alla vittoria il Novara. Nel posticipo del 30° turno di Serie B i piemontesi superano in rimonta il Brescia per 2-1. Al vantaggio iniziale delle Rondinelle con Bisoli su fantastico assist del giovanissimo Tonali, i padroni di casa rispondono in 8' con Puscas al sesto centro in sette apparizioni in azzurro e Sansone.