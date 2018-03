Virtus Entella, La Mantia: "Col Parma vittoria decisiva per la salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da GianlucaDiMarzio.com Andrea La Mantia, attaccante della Virtus Entella, ha raccontato la stagione dei Diavoli Neri e gli obiettivi per il finale di stagione: “Stiamo bene insieme e ci divertiamo. L’anima è De Luca: ci fa ridere e fa mille scherzi a chiunque capiti a tiro. Già superata la doppia cifra per i gol? Raggiungerla e superarla in B era un obiettivo e farlo al secondo anno personale di militanza nel campionato è una bella sensazione dopo tanta fatica e gavetta. La vittoria sul Parma? È stata una vittoria che volevamo e cercavamo, ora serve avere continuità. L’unione ci ha portato a vincere nonostante non fosse affatto semplice. Se avessimo perso ci saremmo staccati dalle dirette concorrenti e non potevamo permettercelo. La salvezza passa da qui, dal nostro atteggiamento e dal nostro spirito”