Virtus Entella, Matteazzi: "Dobbiamo subito ripartire con l'Avellino"

Matteo Matteazzi, direttore generale della Virtus Entella, intercettato da Il Secolo XIX parla del momento della squadra di Aglietti:

"Non ci aspettavamo sicuramente una prestazione e un risultato del genere con il Cesena, anche se un calo psico-fisico, dopo aver giocato tante partite ravvicinate e quasi sempre con gli stessi uomini, poteva starci. Un po' tutte le squadre hanno delle difficoltà a gestire questi momenti, che in un campionato lungo come quello di Serie B possono capitare. In questi giorni abbiamo lavorato per ripartire subito domani contro l’Avellino, iniziando da una doverosa e approfondita analisi di quello che è successo nella partita di Cesena".