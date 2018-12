Vivarini: "L'Ascoli deve essere rispettato. Venezia? Sfida stimolante"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico Vincenzo Vivarini ha parlato della sfida contro il Venezia partendo dalla lunga squalifica inflitta a Ninkovic: “C’è molto da lamentarsi e sono supportato dalla immagini in questo. Non voglio giustificare il calciatore perché è un professionista che deve essere bravo a mantenere la calma e l’equilibrio, ma ogni sabato riceve un trattamento duro dagli avversari e gli arbitri non lo tutelano abbastanza e questo va segnalato. Anche contro lo Spezia c’è stata l’entrata da dietro di Mora che non è stata neanche sanzionata. Invece Ninkovic al primo fallo viene subito punito. Speriamo che mettendo in evidenza questi aspetti, qualcuno si renderà conto, l’Ascoli deve essere rispettato come le altre squadre. - continua Vivarini come si legge sul sito del club – Col Venezia sarà una partita difficilissima e molto stimolante perché si tratta di una squadra in grande salute e forma. Loro sono molto bravi nelle ripartenze, hanno giocatori di gamba e qualità e mi aspetto un esame molto stimolante per la mia squadra. Sarà importante dare seguito ai risultati perché finora dopo due risultati utili abbiamo sempre avuto un calo e questo non deve succedere”.